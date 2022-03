Grupo Pestana aposta em Porto Covo

José Roquette, do Pestana Hotel Group, revela que o grupo decidiu avançar com um “investimento na construção de 174 apartamentos turísticos em Porto Covo”, na costa vicentina alentejana.

O Pestana Porto Covo Village, reforça a presença imobiliária do grupo Pestana na costa alentejana, onde o grupo tem 300 unidades turísticas em fase de projeto e de execução, e explica que “a procura tem sido vincadamente de investidores portugueses, e o Pestana Porto Covo não está a ser exceção”.

Trata-se de um condomínio privado com serviços, espaços de lazer e jardim e piscina privada. A primeira fase tem 64 unidades e “está 100% reservada”, diz José Roquette.

A segunda fase com 110 apartamentos, “está reservada a 65% e o preço médio varia entre os 450 mil euros e os 500 mil euros”. Para o grupo de Dionísio Pestana, a construção, venda e exploração de projetos residenciais turísticos tornou-se “uma importante fonte de diversificação de receita, desde o primeiro investimento “no Carvoeiro, na região do Algarve” que oferece através da sua marca Pestana Residences, serviços de portaria, housekeeping, jardinagem,

manutenção e segurança, como já acontece no Algarve, Alentejo e Tróia no Pestana Tróia Eco-Resort, o grupo assegura todo o processo de exploração turística, de forma a permitir tornar-se numa fonte de rendimento para os investidores e proprietários, a maioria investidores portugueses.