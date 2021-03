Grupo parlamentar Portugal-Luxemburgo: Paulo Pisco homenageia Félix Braz

O deputado do PS eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, tomou hoje posse como presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo, o primeiro a ser constituído na presente legislatura.

Na tomada de posse, perante os novos membros que integram o Grupo de Amizade, o deputado fez questão de evocar numa homenagem que considerou justa e merecida o ex-vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça Félix Braz, retirado da vida pública por razões de saúde.

Paulo Pisco lembrou que foi pela mão de Félix Braz, na altura deputado do partido os Verdes, que se concretizou a criação, por unanimidade, do Grupo Parlamentar de Amizade Luxemburgo-Portugal, com quem na altura tinha essa discussão.

Recorde-se que o primeiro Grupo Parlamentar de Amizade a ser criado pela Câmara dos Deputados do Luxemburgo foi precisamente com Portugal, dado que até então não existia essa tradição. Tal facto revela bem a importância da comunidade portuguesa no Luxemburgo.

O deputado lembrou também o percurso de Félix Braz, que foi o primeiro lusodescendente a assumir o cargo de deputado, posteriormente de ministro da Justiça e, depois ainda de vice-primeiro-ministro. Foi sempre uma referência para a comunidade portuguesa no Luxemburgo e uma ponte essencial entre os dois países.

A cooperação no domínio parlamentar entre Portugal e o Luxemburgo foi sempre exemplar, do ponto de vista institucional, político e pessoal, como inúmeras visitas de ex-presidentes do Grupo Parlamentar de Amizade do Luxemburgo a Portugal e o inverso, havendo também a assinalar a deslocação ao Luxemburgo, em setembro de 2016, do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, acompanhado por representantes de todos partidos integrantes do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo.

Nessa visita, realizaram-se encontros com o Grão-Duque Henri, com o presidente da Câmara dos Deputados e também presidente do Grupo de Amizade Luxemburgo-Portugal, Mars Di Bartolomeo, e com os ministros da Justiça, Félix Braz, do Emprego, Nicolas Schmit, da Educação, Claude Meich e com representantes da comunidade portuguesa.

Do atual Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Luxemburgo fazem parte como vice-presidente a deputado do PSD Ilídia Quadrado, os deputados do PS Cristina Sousa, Raquel Ferreira, Sofia Araújo e Vera Braz, do PSD, Carlos Gonçalves, Carla Borges e Hugo Carneiro, Fabíola Cardoso, do BE, e Cecília Meireles, do CDS-PP.

O atual embaixador do Luxemburgo em Portugal é Conrad Bruch e o de Portugal no Luxemburgo, António Gamito.