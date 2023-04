Grupo Jean Pina celebra 30 anos

“É com muito prazer que hoje o grupo Jean Pina festeja 30 anos de existência”, disse ao BOM DIA o seu proprietário e fundador, João Pina.

Para este português de França, o seu trabalho é feito “sempre com a mesma prioridade satisfazer e concretizar os projetos dos nossos clientes”. O empresário agradece ainda “a todos por acreditarem nas nossas competências e eficácia”.

E João Pina está convicto de que todo depende dos seus funcionários: “todas as nossas equipas contribuem para estes 30 anos do Grupo”.

O Grupo Jean Pina está implantado no departamento de Yvelines, perto de Paris, e trabalha no setor imobiliário, com destaque para a recuperação de imóveis. O grupo integra ainda uma empresa de limpezas e de decoração.