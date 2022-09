Grupo InterContinental mostra lado solidário

Alinhada com a missão Journey to Tomorrow, já integrada na política de ação do grupo, a iniciativa “Giving for Good” irá recolher bens, preparar refeições, promover práticas sustentáveis, entre outras durante o mês de setembro.

Para quem acompanha o trabalho da InterContinental Hotels Group, não será surpresa que este se junte, uma vez mais, em torno desta campanha, uma vez que a solidariedade e responsabilidade social são dois valores impressos na identidade do grupo. Em Portugal, as unidades hoteleiras têm vindo a desenvolver, constantemente, diversas ações de responsabilidade social e ambiental.

Como já é habitual, durante o mês de setembro decorrerá a campanha “Giving for Good” e o InterContinental Lisbon irá preparar cerca de 150 refeições para a Re-Food do núcleo de São Sebastião, o que vem apenas reforçar a parceria já estabelecida entre o hotel e a instituição, que combate o desperdício alimentar. Ainda em parceria com a Re-Food, irá realizar-se uma angariação de bens e de fundos que serão alocados à melhoria das instalações do núcleo de São Sebastião.

Além disso, a pensar na educação e em parceria com as Aldeias SOS Portugal, a unidade hoteleira, através de dinâmicas internas de angariação de fundos, tem como objetivo conseguir ajudar novamente a educação anual de dois jovens apoiados pela associação.

No que toca à sustentabilidade ambiental, além de campanhas de consciencialização relativas à poupança de energia e de água, a unidade hoteleira apadrinhou, simbolicamente, um lobo ibérico, em conjunto com a Associação Natureza Portugal (ANP) e World Wide Fund for Nature (WWF). Além disso, através do programa Check-Out for Nature, irão sensibilizar os clientes a doarem 1€ para a ANP. Por fim, mas não menos importante, o InterContinental Lisbon irá unir-se à associação Plantar uma Árvore e semeará 18 árvores e cujo cuidado e crescimento será acompanhado por parte das equipas de colaboradores do hotel.

“É com orgulho e satisfação que promovemos estas iniciativas e assistimos a pequenas mudanças que fazem toda a diferença no dia-a-dia de várias pessoas. Continuaremos a apostar em políticas sustentáveis, social ou ambientalmente, e iremos promovê-las junto dos nossos colaboradores, parceiros e clientes, de forma a amplificar a nossa ação e, consequentemente, os resultados destas campanhas”, refere Maarten P. Drenth, Area General Manager da IHG em Portugal.

Os hotéis IHG têm construído, ao longo dos últimos anos, uma relação de proximidade com algumas associações, que são cada vez mais procuradas e que precisam de todo o apoio possível. A campanha “Giving for Good” é apenas um exemplo do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo grupo.