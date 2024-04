Grupo inglês de investimentos em vinho abre escritório em Portugal

A caminho de três anos de entrada no mercado nacional e de um crescimento sustentado no país, a OENO, empresa inglesa especializada em investimento em vinhos finos, abre o escritório em Portugal e escolhe dois ex-emigrantes para gerirem os negócios em terras lusas.

O local escolhido foi a Torre de Oeiras, em Oeiras, com uma localização privilegiada entre o centro da capital portuguesa e Cascais. “Portugal é um dos nossos maiores mercados fora do Reino Unido. Tínhamos mesmo de estar mais próximos dos nossos clientes e fortalecer as nossas relações comerciais e presença neste mercado”, destaca Michael Doerr, CEO do Grupo OENO. Tiago Sattmiller e Daniel da Silva, até aqui a viverem e trabalharem na OENO, em Londres, responsáveis pela gestão da carteira dos investimentos dos portugueses, mudam-se definitivamente para Portugal e assumem a gestão do escritório. São já 500 os investidores portugueses, na sua maior parte, homens, mas as mulheres também já começam a investir nesta área.

Em causa está um escritório moderno, onde clientes e futuros clientes da OENO podem, a partir de agora, organizar uma reunião presencial com os gestores de carteira portugueses do grupo. Os resultados anuais mostram um aumento considerável de cidadãos interessados neste tipo de investimentos e, simultaneamente, de fidelização de clientes, pelo que o objetivo principal da abertura do escritório é satisfazer a procura local. Em Portugal, os principais clientes são do género masculino e estão numa faixa etária entre os 30 e os 60 anos, observando-se, contudo, um acréscimo também muito significativo junto do público jovem e das mulheres investidoras.

“A cultura vitivinícola portuguesa, aliada à forte capacidade de investimentos do país, impulsionou o interesse da OENO em Portugal. O objetivo, agora, é continuar a aumentar a lista de parceiros comerciais no país e, consequentemente, tornar este mercado um dos mais apetecíveis a nível mundial”, adianta Tiago Stattmiller.

“Os portugueses estão a adquirir uma maior literacia financeira em ativos alternativos e a estudar o que o mercado do vinho e do whisky tem para oferecer. Em tempos turbulentos e nos nossos principais mercados como estes, é difícil perceber se estamos num mercado alto ou baixo. No mercado imobiliário, com taxas legais e fiscais muito elevadas, os investidores procuram mercados alternativos como o vinho e o whisky, considerados um porto seguro e não correlacionados com os mercados tradicionais. O facto de o vinho e o whisky também não pagarem impostos sobre as mais-valias torna este tipo de investimento extremamente atrativo”, diz Michael Doerr.

Entre os objetivos a atingir nos próximos anos, está também a abertura de uma OENO House em Portugal. Em Oeiras, o balcão OENO funciona do segundo ao sexto dia, entre as 09h30 e as 18h00.

Tiago Stattmiller é licenciado em Gestão Hoteleira e sempre esteve ligado a vendas hoteleiras, desde abertura de hotéis até ser gestor de conta no Global Sales Office da Mélia Hotels International em Londres, onde esteve emigrado 10 anos. Desde cedo, sempre teve uma paixão sobre vendas e investimentos de luxo (vinho, whisky, relógios, automóveis), e naturalmente os caminhos com a Oeno cruzaram-se há três anos. Responsável por estruturar os portefólios de todos os clientes, de modo que alcancem retornos tanto nos investimentos em vinhos como em whisy, lidera a equipa portuguesa do Oeno Group em Portugal.

Daniel da Silva é licenciado em Gestão de Empresas, pela Universidade Lusíada do Porto. Foi para Londres em 2016 e está no Oeno Group há 2 anos. Embora formado em gestão, sempre se interessou mais pela parte financeira e investimentos. Na Oeno descobriu a sua verdadeira vocação no mundo do trading de vinhos e whisky. Para Daniel, é importante o potencial de valorização destas garrafas raras e excecionais, mas também as narrativas culturais e históricas por trás de cada garrafa.

