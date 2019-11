Grupo francês de Cante Alentejano lança primeiro álbum

Para celebrar o quinto aniversário do estatuto de Património Imaterial da Humanidade da UNESCO atribuído ao Cante Alentejano, o Rancho de Cantadores de Paris & Amigos, em França, prepara-se para lançar o seu primeiro álbum “Alentejo ensemble”.

A obra musical foi gravada em Portugal, nos estúdios da Musibéria, e a sua produção conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Serpa e da Casa do Cante, dois dos organismos que fizeram avançar a candidatura desta forma de arte a património da UNESCO.

Como não poderia deixar de ser, o “Alentejo ensemble” foi gravado, precisamente, em terras alentejanas, tendo o Rancho de Cantores de Paris & Amigos convidado grupos e artistas de Cante locais, com os quais afirmam inspirar-se.

“Este CD é um trabalho independente produzido na íntegra pela nossa associação e sob a direção artística de Carlos Balbino”, refere Romy, cantora que dá a cara pelo grupo no vídeo que pode ver em baixo.

Para além dos artistas mencionados, “Alentejo ensemble” conta com um prefácio de Salwa El-Shawan Castelo Braco e com a participação voluntária da ilustradora Anna Turtsina, da fotógrafa Ana Baião, da tradutora Marie Odile Thiry-Duarte, e com testemunhos de Mariana Cristina e Filipe Pratas.

Apesar deste projeto de dois anos estar em fase terminal, falta o processo de prensagem para o qual o grupo de Cante Alentejano pede ajuda, já que a concretização deste trabalho está dependente de uma encomenda de um número mínimo de cópias, cujo valor ascende a seis mil euros.