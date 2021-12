Grupo francês Beneteau cria 700 empregos em Portugal

O grupo Beneteau prevê criar 700 empregos no polo industrial em Portugal através da fusão da antiga fábrica Rodman, em Valença, e Starfisher, em Vila Nova de Cerveira, ambas compradas recentemente pela multinacional francesa.

Em nota hoje enviada à imprensa, a propósito da apresentação do projeto empresarial em Valença, que começará a produzir durante o primeiro trimestre de 2022, a Câmara adiantou que, no concelho, vão ser criados 500 novos postos de trabalho, e os restantes 200, na unidade de Vila Nova de Cerveira.

A nova unidade de Valença “pretende fabricar, em série, embarcações com menos de 40 pés, até mil unidades por ano. Para além dos setores de fabricação e montagem, esta unidade terá novos espaços dedicados à engenharia e investigação de ponta ligada à indústria naval”.

O grupo francês “promete uma unidade moderna, competitiva, com as mais avançadas soluções tecnológicas do setor, numa política de recursos humanos benéfica para os trabalhadores, sobretudo no que toca à política de proteção na saúde”.

As duas empresas agora adquiridas, cujo investimento não foi revelado, estão localizadas a cerca de dez quilómetros de distância uma da outra, ambas no distrito de Viana do Castelo, “vão ser fundidas na subsidiária portuguesa do Grupo Beneteau designada por GB Portugal Lda”.

O grupo Beneteau anunciou, em outubro, na sua página oficial na Internet, “a aquisição dos estaleiros da Starfisher, situados no polo 2 da zona industrial de Campos, em Vila Nova de Cerveira, para “reforçar a capacidade de produção de barcos a motor de 25 a 35 pés, estabelecendo-se em Portugal”.

Este mês, o grupo francês adquiriu a antiga fábrica Rodman Lusitânia, situada no Parque Empresarial de Gandra, em Valença, “constituindo assim um centro de produção dedicado a barcos a motor com menos de 40 pés”.

“Num mercado muito dinâmico de ‘dayboating’ (barcos a motor com menos de 40 pés), o grupo continua assim o seu desenvolvimento industrial e a consolidação da sua presença em Portugal, em conjunto com as suas unidades polacas e americanas dedicadas a estes mercados”, explica o presidente e CEO do Grupo Beneteau, Jérôme de Metz, citado na nota.

Segundo o responsável, a GB Portugal “estima produzir mil barcos, por ano, com uma mão-de-obra de cerca de 700 pessoas”.

Em Valença, “as instalações da Rodman Lusitânia têm cerca de 60.000 metros quadrados, incluindo 20.000 metros quadrados de fábricas e armazéns”.

O novo centro de produção em Portugal “irá retomar a sua atividade com a produção de barcos a motor principalmente para as marcas Beneteau e Jeanneau”.

Para o presidente da Câmara de Valença, José Manuel Carpinteira, citado na nota, “o parque empresarial de Valença é, hoje, uma referência no acolhimento industrial na região transfronteiriça Norte de Portugal / Galiza e este investimento, por parte de um grupo internacional de relevância no setor da produção de embarcações, no concelho, é prova disso mesmo”.

José Manuel Carpinteira considera ainda “uma excelente notícia a retoma da atividade da antiga Rodman e o facto de Valença ser um dos integrantes deste polo industrial, que dá origem ao Grupo GB Portugal e que contribuirá para a criação de emprego e para a dinamização económica do concelho”.

#portugalpositivo