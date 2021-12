Grupo F da Champions: quem vai seguir em frente com o Manchester?

As contas estão ainda em aberto no Grupo F, após o adiamento do jogo entre a Atalanta e o Villarreal, devido a um nevão em Bergamo que deixou o relvado impraticável, decisivo para determinar qual das equipas acompanha o Manchester United nos ‘oitavos’ e qual desce para a Liga Europa.

O Manchester United, que já tinha assegurado a primeira posição do grupo na última ronda, ‘derrapou’ na derradeira jornada ao empatar em casa a 1-1 com os suíços do Young Boys, que terminaram na quarta posição, com cinco pontos, e eliminados.