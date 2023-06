Grupo espanhol investe três milhões em Mangualde

O grupo espanhol LeciTrailer investiu cerca de três milhões de euros (ME) e criou 20 postos de trabalho em Água Levada, no concelho de Mangualde.

“Mangualde continua a atrair investimento de qualidade, que ajuda a projetar ainda mais a dimensão económica e empresarial do concelho, colocando-nos no patamar de excelência do setor no país”, considerou o presidente da Câmara, Marco Almeida, congratulando-se com a constante expansão do ‘cluster’ da indústria automóvel neste concelho do distrito de Viseu.

Segundo Marco Almeida, “a escolha de Mangualde para este investimento vem potenciar a política definida há mais de uma década, e que continua a ser trilhada ao longo deste mandato, de fazer do concelho um território atrativo para o investimento e capaz de criar postos de trabalho e gerar riqueza económica e social”.

A Lecitrailer, que lidera a lista de fabricantes de reboques e semirreboques do mercado espanhol, passa a ter em Água Levada a sua primeira base de serviço pós-venda em Portugal, na qual é possível reparar todo o tipo de chassis e carroçarias de todas as marcas.

A autarquia avançou que “a base de Mangualde da LeciTrailer conta atualmente com cerca de 20 funcionários”, mas a empresa pretende “chegar à meia centena de postos de trabalho”.

“Instalada numa superfície com cerca de 36 mil metros quadrados e equipada com a tecnologia mais avançada do mercado, a base de serviço pós-venda LeciTrailer dispõe de desempeno de chassis, cabine de decapagem em jato de granalha, cabine de pintura, frenómetro, sistema de alinhamento de pneus a laser e fossas de reparação”, explicou.

A fabricante de reboques e semirreboques passa assim a contar com sete bases pós-venda próprias (cinco em Espanha, uma em França e uma em Portugal), numa superfície combinada de mais de 500 mil metros quadrados.

No último ano, Mangualde recebeu o grupo de vestuário Valérius, que criou 110 postos de trabalho, e o grupo da área do calçado Magnanni, que pretende criar até 50 postos de trabalho.

Marco Almeida garantiu que “Mangualde está sempre disponível para ser um agente facilitador no acolhimento de novos investimentos, criadores de novos postos de emprego e, consequentemente, geradores de riqueza para o concelho”.