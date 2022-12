Grupo de cante Os Ganhões de Castro Verde celebra 50 anos e prepara novo disco

O lançamento de um novo disco, em 2023, com ‘modas’ que nunca cantou é um dos objetivos do grupo coral alentejano Os Ganhões de Castro Verde (Beja), que celebra 50 anos de carreira esta sexta-feira.

“A ideia é aproveitar as novas vozes que temos, para as registar ao lado daqueles que ainda conseguem dar de si ao grupo, mas que já estão com uma idade avançada”, explicou à agência Lusa Filipe Pratas, presidente da Associação de Cante Alentejano (ACA) Os Ganhões de Castro Verde.

Segundo este responsável, de 46 anos e que canta no grupo “há cerca de 20”, o novo trabalho do grupo alentejano será composto, sobretudo, por modas que este nunca gravou.

“Há gente a escrever algumas coisas, mas nem sempre se tem gravado ou tentado lançar novas modas para o reportório alentejano”, justificou.

O grupo coral Os Ganhões de Castro Verde nasceu em 1972 e, desde então, nunca mais parou, sendo hoje um dos mais conhecidos em todo o país e até no estrangeiro.

“Quando se fala d’Os Ganhões há uma história com 50 anos por trás”, daí a “obrigação que Os Ganhões do presente” têm de “continuar a manter firme o grupo” e “representar bem o cante alentejano”, disse Filipe Pratas.

Para o presidente da associação, uma das “marcas distintivas” do grupo tem sido a sua capacidade de “quebrar barreiras” e inovar, através dos trabalhos gravados e de colaborações com Dulce Pontes, Ricardo Ribeiro ou, mais recentemente, Napoleão Mira.

“Tudo isto leva a que o grupo continue a manter o seu nome num patamar de algum reconhecimento”, até “porque estas experiências artísticas nos levam por outros caminhos e a outros públicos”, frisou.

Na opinião de Filipe Pratas, esta faceta “demonstra também a capacidade que o grupo tem de se abrir a novas formas de mostrar o cante alentejano”.

“Porque o importante é termos noção que se podem fazer coisas bonitas e interessantes sem desvirtuar aquelas que são as características do cante e sem termos medo desses desafios”, afiançou.

O cante alentejano, canto coletivo sem instrumentos, é Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) desde 27 de novembro de 2014.

Os Ganhões de Castro Verde ensaiam uma vez por semana e contam, atualmente, com quase 30 elementos, que “vão dos 80 aos 16 anos”, até porque, nos últimos tempos, tem-se verificado a entrada de alguns jovens na sua formação.

“Ultimamente, os jovens de Castro Verde – que também estão ligados ao universo da viola campaniça – abraçaram esta forma de cantar e têm dado contributos muito importantes para o grupo, até a começar ‘modas’ ou a fazer o ‘alto’”, revelou Filipe Pratas.

Estes jovens “têm dado uma nova energia e sentimos que o grupo agora está mais dinâmico”, acrescentou.

O 50.º aniversário do grupo é celebrado hoje, pelas 21:30, com um espetáculo no cineteatro municipal de Castro Verde.

Em palco vão estar, ao lado dos cantadores do grupo alentejano, Dulce Pontes (com quem gravaram o tema “É tão grande o Alentejo”), Ricardo Ribeiro (que acompanham em “Fadinho alentejano”) e Napoleão Mira (que gravou com eles o ‘videoclip’ “Sul”).