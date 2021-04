Grupo Casa de Portugal apresenta livro “Memórias de prata”

Integrando as iniciativas para as comemorações do 25.º aniversário do Grupo de Folclore Casa de Portugal, sediado no Principado de Andorra, terá lugar no Complexo Cultural da cidade de Encamp o lançamento do livro “Memórias de prata”.

A cerimónia de apresentação está prevista para as 20h00 locais desta quinta-feira, 29 de abril, e contará com a presença da Ministra de Cultura e Desporto, Sílvia Riva, bem como do vereador de Cultura do Comú d’Encamp, David Cruz e ainda dos membros e ex-membros do Grupo que poderão relembrar as vivências que a coletividade realizou durante 25 anos.

A obra literária, escrita em português e catalão, idioma oficial do Principado, é constituída por 180 páginas. Nelas se podem observar as fotografias mais significativas da atividade do Grupo desde a sua fundação no ano 1996, até aos dias de hoje. Conta também com uma recolha dos acontecimentos mais assinalados que a entidade cultural portuguesa no Principado de Andorra organizou ou deu o seu apoio, enriquecendo a oferta cultural do Principado e, através da cultura tradicional nos seus diversos aspetos, potenciando assim a portugalidade nos vales de Andorra.

A apresentação do referido livro faz parte de um conjunto de iniciativas culturais que o Grupo programou este ano para celebrar as suas Bodas de Prata e que, além da plantação de uma árvore no Parque Central de Andorra la Vella, no passado dia 21 de março, contará também com a inauguração de uma exposição fotográfica no mês de maio, realizada em vários museus do país.

Devido às medidas de proteção originadas pela emergência sanitária provocada pela covid-19, o acesso será limitado e obriga a reserva prévia.