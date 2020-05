Calei-me

Silenciei-me

Não me apetecia gritar

É, não quis

E os dias passaram

O confinamento continuou

Vi o absurdo

Caminhei ao lado da estupidez

Mantive o meu silêncio

Porque era assim que me sentia

Senti o silêncio em mim

Senti cada parte do meu corpo a reviver

Tornei-me em mim mesma

Essa da meditação

Essa da alegria de viver

Uma mulher que ama a vida

Uma mãe mais serena

Uma amante ausente e omnipresente

A maturidade surgiu

Cresci de repente

Agarrei cada pedaço de vida em mim

Tornei-me raíz do meu planeta Terra

Deixei de querer festejar datas

Dias disto e dias de aquilo

Como? É o dia da mãe? Sim, e?

Sou de celebrar a vida

Sempre e todos os dias

É, assim sou eu

Onde muitos só viram o fim do mundo

E a burrice humana

Eu vi um novo começo

Renasci na fénix que sou

Sinto-me mais viva que ontem

E aqui no meu canto observo

E o prelúdio de muitos gritos meus surgem

É… grita, mulher!

BV060520