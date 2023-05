Grimaldo muda-se para a Alemanha

O Bayer Leverkusen anunciou ter contratado o defesa esquerdo espanhol Alejandro Grimaldo, em final de contrato com o Benfica, até 2027, em mensagem publicada no Twitter do clube alemão de futebol.

“Bem-vindo Grimaldo. Alejandro Grimaldo assinou com o Bayer um contrato até 2027”, pode ler-se na mensagem da formação germânica, que, a seis jornadas do termo da Bundesliga, ainda luta por um lugar na próxima edição da Liga Conferência Europa, sendo sétimo com 49 pontos, os mesmos do Wolfsburgo, sexto, última posição de acesso às competições europeias.

O jogador espanhol, de 27 anos, fez a formação no Valência e completou-a no FC Barcelona, tendo rumado ao Benfica durante a temporada de 2015/16 e permanecido nos ‘encarnados’ até à presente temporada, nos quais sagrou-se campeão nacional três vezes (2015/16, 2016/17 e 2018/19), cumprindo até ao momento um total de 301 jogos e marcado 26 golos.