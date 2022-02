GRI-DPA: contagem dos votos tem de ir a Tribunal Constitucional

“Passada a primeira onda de choque destruidora da confiança política da emigração”, e causada pela eliminação de cerca de 80% dos votos no círculo eleitoral da Europa (157.205 votos) o Grupo de Reflexão e Intervenção da Comunidade Portuguesa na Alemanha (GRI-DPA) decidiu “refletir e protestar veementemente contra esta falta de respeito, de ética e de moral política, bem como de discriminação declarada dos direitos constitucionais dos eleitores pelo circulo da Europa”, pode ler-se em comunicado.

“Está-se a criar o mito de que os cerca de 157.000 votos anulados o foram por não estarem acompanhados de cópia do cartão do cidadão”, afirma a estrutura de portugueses na Alemanha. Para o GRI-DPA “as urnas que foram impugnadas continham votos acompanhados de cópia do CC, portanto 100% em conformidade com a lei e alguns votos sem cópia, mas que na altura foram aceites pelas mesas de contagem da CNE”.

O GRI-DPA teme que haja assim “muitos eleitores que fizeram tudo certinho e cujo voto não foi na mesma contabilizado. Pelo contrário”.

Os problemas na contagem não serão do interesse de ninguém, considera a associação: “todos os partidos concorrentes na emigração foram afetados. Uns bem mais do que os outros, pelo facto de terem sido conhecidas as percentagens, antes de os votos serem declarados nulos”.

Para o GRI-DPA “existem elementos suficientes de identificação dos eleitores dos dois círculos eleitorais” devido à desmaterialização dos cadernos eleitorais e através do código mecanográfico de barras no envelope. E recordam que há legislação portuguesa que impede o uso de cópia do cartão do cidadão. Por fim, o GRI-DPA crê que “porque os envelopes são enviados por correio registado só são entregues ou levantados nos correios após identificação pessoal”.

A questão que deixam no ar é porque não foi aplicado o acordo consensual feito entre os 16 partidos concorrentes, e representados na Assembleia da República, para se aceitar todos os votos, com ou sem cópia do cartão do cidadão. E o GRI-DPA lamenta que o PSD não tenha pedido nova reunião para todos os partidos envolvidos tomarem uma decisão em comum, assim como questiona as razões que terão levado a Comissão Nacional de Eleições a “decidir sozinha, sem consultar todos os partidos representados ou solicitar uma decisão ao Tribunal Constitucional.

Para o GRI-DPA os valores e os direitos dos emigrantes “ficam ignorados ao não se apelar para o Tribunal Constitucional”. Sobretudo consideram que “os esforços feitos por todos os partidos concorrentes, em ordem a um aumento substancial da participação cívica e política, sobretudo através de uma intensiva campanha de militância e de informação no seio da emigração, foram completamente destruídos”.

“As consequências daí resultantes ainda não são mensuráveis neste momento”, pode ler-se no comunicado, que termina com uma preocupação: “ninguém pode avaliar ainda os seus efeitos destrutivos da confiança política e partidária, da política de emigração e do papel da justiça, a curto, médio e longo prazo”.

O GRI-DPA está convencido que o Governo pode ser instalado, mesmo sem os quatro Deputados, que ficariam ainda por decidir, defendendo que “uma nova contagem deverá ser declarada obrigatória pelo Tribunal Constitucional”.