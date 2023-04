GRI-DPA comemora fim da ditadura com eventos em Frankfurt

A associação portuguesa GRI-DPA (Grupo de Reflexão e Intervenção – Diáspora Portuguesa Alemanha) está a organizar, em conjunto com a italiana ANPI – Frankfurt, um conjunto de eventos comemorativos no âmbito dos aniversários da libertação italiana e portuguesa do fascismo (25 de abril de 1945 e 1974, respetivamente).

Conheça, em baixo, a agenda da iniciativa que começa a 22 de abril e se prolonga até 7 de maio deste ano na Netzwerk Seilerei.