GRI-DPA apela à participação em massa no círculo da Europa

O Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa da Alemanha (GRI-DPA), que condenou o que aconteceu com a contagem dos votos congratula-se com a solução encontrada e com a repetição da eleição de forma presencial e por via postal.

Em comunicado enviado ao BOM DIA, o GRI-DPA considera que “desta forma estão reunidas as condições necessárias para realizar, de forma digna e acessível, o agora reforçado direito de voto dos cidadãos da emigração”.

Esta associação de portugueses na Alemanha apela à participação em massa “para que a nossa voz, a nossa vontade e os nossos anseios sejam mais e melhor considerados politicamente no futuro”.

O GRI-DPA recorda a todos os portugueses na Europa que as eleições presenciais serão realizadas nos dias 12 e 13 de março e que o voto por via postal deve ser enviado “após receber a devida documentação, até ao dia 23 de março, inclusive”.

Recorde-se que o Tribunal Constitucional definiu que “a votação por via postal deve ser acompanhada de cópia do cartão do cidadão, ” caso contrário o voto será considerado nulo”, afirma o comunicado.

Os resultados eleitorais pelo círculo da Emigração deverão ser publicados no dia 24 de março.