Greve em França já cancelou mil voos

Apesar de a greve dos controladores aéreos só ser esta sexta, as companhias aéreas cancelaram cerca de mil voos em França.

O governo pediu na terça-feira às companhias aéreas que reduzissem em 50% o programa de voos na França continental e no exterior por causa da greve que foi convocada pelo principal sindicato de controladores de tráfego aéreo que exige aumentos salariais e contratações de mais pessoal.

De acordo com as primeiras informações comunicadas pelas empresas, cerca de 1.000 voos já estão cancelados, na sua maioria com partida ou chegada em território francês.