Greve do SEF no aeroporto de Lisboa levou a esperas superiores a duas horas

A situação no aeroporto de Lisboa já estava quase normal domingo a meio da tarde, após os constrangimentos registados na manhã devido à greve dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) entre as 05:00 e as 10:00, avançou a ANA.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal disse que “o tempo de espera chegou a um máximo de duas horas num determinado período”, mas “a partir das 10:00, correspondendo ao fim do período de greve, a situação começou a normalizar-se”.

“O aeroporto de Lisboa reforçou as equipas de apoio ao passageiro procurando, dentro do que está ao seu alcance, mitigar os constrangimentos causados aos passageiros”, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), a greve parcial dos inspetores do SEF voltou a registar uma adesão “acima dos 90%”, sendo que só com “garantias do Governo” quanto aos prazos de transição dos trabalhadores estes admitem cancelar o protesto.

“Foi exatamente a mesma situação de sábado, acima dos 90%”, afirmou à Lusa Renato Mendonça, detalhando que “das 05:00 às 07:00 foram 100% [de adesão] e depois, das 07:00 às 10:00, acima dos 90%, o que dá uma média claramente acima dos 90%”.

Alguns minutos após o final do protesto, o dirigente sindical disse que o cenário era “exatamente igual” ao de sábado, com o tempo de espera a rondar “as duas, três horas, no mínimo”, afirmando que “nem se prevê que, durante o decurso da greve, haja alterações”.

A greve parcial convocada pelo SIIFF vai decorrer até ao fim do mês de junho nos vários aeroportos e postos de fronteira do país, estando em causa a incerteza quanto ao futuro dos inspetores do SEF depois de o Governo ter aprovado, a 06 de abril, o decreto-lei que estabelece o regime de transição dos trabalhadores do SEF na sequência do processo de reestruturação.

No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a paralisação decorre entre domingo e segunda-feira das 05:00 às 10:00, estando também marcada para a mesma hora nos dias de 27 a 29 de maio, de 03 a 05 de junho, de 10 a 12 de junho, de 17 a 19 de junho e de 24 a 26 de junho (sempre aos fins de semana e segundas-feiras).

Nos aeroportos do Porto, de Faro e da Madeira e nas restantes unidades orgânicas do SEF a greve está marcada para os dias 22 e 29 de maio e 05, 12, 19 e 26 de junho e terá a duração de 24 horas, porque nestes locais “o impacto em termos de constrangimentos não é tão grande”.