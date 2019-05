Greta Thunberg vai a Portugal

Juntaram-se em 29 locais a 14 de março. Esta sexta-feira, serão 51 as praças e espaços públicos emblemáticos do país a receber os jovens que exigem medidas concretas para evitar os efeitos da crise climática. Entretanto, a autora do movimento “Greve pelo Clima”, Greta Thunberg, confirmou a receção do convite para visitar Portugal e tem quatro datas à escolha.

O bloquista Pedro Soares, presidente da Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, confirmou ao JN que o convite à ativista sueca, Greta Thunberg, de 16 anos, para vir a Portugal teve receção confirmada esta quinta-feira e que são quatro as datas propostas: 19, 26 junho, 3 e 10 de julho.

Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, associou-se ao convite institucional, que, sendo aceite, deverá dar lugar, em princípio, a uma conferência na Sala do Senado.

