Grécia quer Fernando Santos

O presidente da federação grega de futebol, Panayiotis Dimitriou, assumiu recentemente o desejo de contratar Fernando Santos para o comando da seleção helénica.

“Gosto de disciplina. Gostaria de ter um treinador disciplinado, tal como têm os alemães, os italianos ou os portugueses. Fernando Santos é o meu desejo. Vamos esperar até março e depois vemos”, assumiu o dirigente.

Recorde-se que Portugal, que não conseguiu a qualificação direta para o Mundial2022 no Qatar, vai ter que defrontar a Turquia e, caso vença, o país que levar a melhor no duelo entre Macedónia do Norte e Itália.

O selecionador português, campeão europeu em 2016 e vencedor da primeira edição da Liga das Nações, admitiu deixar o comando técnico luso caso não consiga ir ao Qatar.