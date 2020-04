Grávidas britânicas consideram partos em casa por causa da covid-19

O bebé Acer nasceu há poucas semanas num mundo em mudança devido à pandemia da covid-19. O parto do segundo filho da família Howick foi em casa depois de ponderados os riscos entre essa opção e a ida para a maternidade, como aconteceu no caso do irmão mais velho.

“O parto do primeiro bebé foi muito rápido e fácil e muita gente sugeriu que eu considerasse fazer o parto do segundo em casa. Mas como tivemos uma experiência tão boa com a parteira no hospital, tivemos de ponderar por qual dos dois optar”, disse Claire Howick, que vive no Reino Unido.