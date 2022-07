Grasshopper foi a Braga reforçar-se

O avançado Guilherme Schettine vai representar o Grasshopper, da Liga suíça, na época 2022/23, por empréstimo do Sporting de Braga.

“O Sporting de Braga informa ter chegado a acordo com o Grasshopper para a cedência por empréstimo do jogador Guilherme Schettine, estando prevista uma opção de compra não obrigatória. O avançado, de 26 anos, vai representar o emblema suíço até ao final da temporada 2022/2023”, lê-se no comunicado publicado pelos bracarenses no sítio oficial.

O ponta de lança de 26 anos rumou ao clube de Zurique depois de marcar nove golos em 32 jogos oficiais na temporada 2021/22, ao serviço do Vizela, também por empréstimo dos ‘arsenalistas’.

Formado nos brasileiros do Athletico Paranaense, Schettine ingressou no futebol português na época 2016/17, para representar o Santa Clara, equipa que militava então na II Liga portuguesa de futebol.

Depois de empréstimos ao Al-Batin, da Arábia Saudita, e ao Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, na época 2017/18, o dianteiro jogou pelos açorianos na I Liga nas duas épocas que se seguiram e marcou 10 golos, antes de se transferir para o Sporting de Braga, em 2020/21.

Depois de 18 jogos pelos minhotos na primeira metade dessa temporada, sem qualquer golo marcado, Schettine foi emprestado aos espanhóis do Almería, antes de ser cedido ao Vizela.