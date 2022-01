Grasshopper contrata mais um português

O médio português Bruno Jordão foi emprestado pelos ingleses do Wolverhampton ao Grasshopper, da Liga suíça de futebol, para voltar a “jogar regularmente depois de ter recuperado de uma lesão difícil no ano passado”.

“Durante os últimos meses, teve uma grande qualidade de treino com a equipa principal e alguns jogos pelos sub-23 para voltar a ficar em forma, mas agora está pronto para fazer vários jogos. Junta-se a uma equipa com um ambiente que conhecemos bem, confiamos e temos uma grande relação”, afirmou Matt Jackson, gestor de marketing estratégico dos jogadores dos ‘wolves’.

Formado no União de Leiria, o médio de 23 anos esteve cedido ao Famalicão na temporada passada, marcando um golo em 11 partidas, e parte agora para nova aventura depois de passagens pela Lazio e Sporting de Braga, tendo ‘aterrado’ em Wolverhampton em 2019/20.

A equipa mais lusa de Inglaterra, liderada por Bruno Lage, tem boas relações com o Grasshopper e já neste mercado terminou antecipadamente a cedência do defesa Toti Gomes ao sétimo classificado da Liga suíça, que conta com os portugueses André Moreira, Tomás Ribeiro e André Santos e outros jogadores que passaram pelo campeonato português.

