Grande vitória!

PS 2 – PSD 0.

Está feito! Fizemos o pleno no Círculo da Europa.

Tivemos mais de 3 mil votos do que precisaríamos para eleger o segundo.

Aos companheiros de lista, a todos quantos estiveram connosco, que participaram nas iniciativas, que nos apoiaram e nos deram a sua confiança com o seu voto, muito, muito obrigado.

Esta votação prova que as comunidades não dormem e que valorizam quem as respeita e as considera, como nós sempre fizemos.

Ganharam, por isso, as nossas comunidades, que disseram muito claramente que não gostam de ser instrumentalizadas nem enganadas.

Juntos repetimos e conseguimos ainda melhor.

Paulo Pisco