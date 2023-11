Grande Rota 22: uma nova aventura ibérica

A Grande Rota 22 – Aldeias Históricas ganhou dimensão ibérica e passa a incluir 200 km em território espanhol, revelou esta quinta-feira a Aldeias Históricas de Portugal – Associação de Desenvolvimento Turístico.

A nova Grande Rota (GR) 22 tem quase 900 km, 680 dos quais percorridos na Beira Interior e cerca de 200 km na região de Cáceres, em Espanha, referiu a associação, em comunicado enviado à agência Lusa.

O percurso transfronteiriço é “ainda mais emocionante para os aventureiros e apaixonados por História”, apontou a associação com sede em Belmonte, no distrito de Castelo Branco.

O novo traçado é uma herança da GR22 Aldeias Históricas de Portugal, que contava com cerca 600 km de extensão, distribuídos por 20 municípios, num percurso circular que unia as 12 Aldeias Históricas de Portugal.

Agora, “a aventura envolve também o país vizinho, juntando-se 13 municípios de Cáceres [Espanha] e inúmeras povoações históricas”.

A nova rota atravessa 111 localidades em Portugal e 36 em Espanha.

A associação ressalvou que a marca permanece nas Aldeias Históricas de Portugal, “que já avançou com os registos da mesma em Espanha”.

A ampliação da GR22 para Espanha foi concretizada no âmbito do projeto POCTEP – Cooperação Transfronteiriça, “através do qual foi possível a internacionalização de uma marca portuguesa no domínio da mobilidade suave, nas modalidades de caminhada (walking) e bicicleta (cycling) da GR22”.

E sendo um projeto transfronteiriço foi necessário adequar também o nome da marca, passando de “GR22 – Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal”, para “GR22 – Aldeias Históricas”.

A associação enfatizou que a GR22 é “a maior rota europeia para caminhadas com selo Leading Quality Trails – Best of Europe (LQT). A certificação foi entregue pela primeira vez às Aldeias Históricas de Portugal pela European Ramblers Association (Associação Europeia de Caminhada) em 2019 e renovada no início do mês até 2025.

As Aldeias Históricas de Portugal são o primeiro destino em rede – à escala mundial – e o primeiro destino nacional a receber a certificação Biosphere Destination.

Em 2020 foram o primeiro destino a nível nacional a criar o “Manifesto do Turista Responsável”, lembrando aos seus visitantes a importância do respeito pela natureza.

A rede de Aldeias Históricas abrange Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.