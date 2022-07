Grande nomes nas festas da Guarda este fim de semana

Miguel Araújo, Diogo Piçarra, April Ivy e Ana Malhoa são cabeças de cartaz das Festas da Cidade da Guarda, que se realizam nos dias 29, 30 e 31 de julho, informou o presidente da autarquia.

Segundo Sérgio Costa (Movimento Pela Guarda), o executivo municipal que lidera decidiu retomar a realização das Festas da Cidade, que não eram realizadas há 14 anos, com o objetivo de animar a cidade e de dinamizar a economia local nesta época do ano.

“Há muitos anos que não havia Festas da Cidade e, por isso, é com muita honra, com muito orgulho, que nós anunciamos o ressurgimento das Festas da Cidade da Guarda”, afirmou o autarca na apresentação do evento, numa sessão realizada ao ar livre, no largo da igreja do Bonfim.

O certame, que terá o palco principal dos espetáculos musicais montado no largo do Mercado Municipal, também inclui a realização de outras iniciativas na Torre de Menagem (o ponto mais alto da cidade, onde será montado um parque insuflável com escorregas de água), no Largo João de Almeida (onde funcionará o “palco aos da Guarda”, destinado a grupos locais) e no Jardim José de Lemos (aulas com ginásios).

Os concertos principais são os de Miguel Araújo (22:00 do dia 29) e de Diogo Piçarra (23:45 do mesmo dia), de April Ivy (22:00 do dia 30) e de Ana Malhoa (23:45, do mesmo dia).

Pelo palco do largo do Mercado Municipal também vão passar, no dia 31, Jimmy P (22:00), Piruka (23:45) e Insert Coin (01:15).

“Achamos [Câmara Municipal da Guarda] que é um excelente programa, que já faz com que a Guarda se coloque no patamar dos melhores programas [de festividades de verão] da região Centro”, admitiu Sérgio Costa.

O autarca reconheceu que as Festas da Cidade, com acesso gratuito, ressurgem com “um excelente cartaz” que é “atrativo para todas as gerações” e para as pessoas do concelho e da região.

O município da Guarda vai investir no evento “entre 150 a 200 mil euros”, segundo o seu presidente.

A Câmara Municipal da cidade mais alta do país aponta que as Festas da Cidade regressam num formato diferente, assumindo-se, “não apenas como mais um evento na Guarda, mas como uma marca da cidade”.

Na opinião de Sérgio Costa, as Festas da Cidade são “mais uma marca que a Guarda poderá passar a ter” para “atrair pessoas para a cidade”.