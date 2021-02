GP de Portugal entre os mais visto em 2020

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 foi a segunda prova de automobilismo mais vista pelos telespectadores em 2020, anunciou esta terça-feira aquela organização.

A prova portuguesa foi assistida por 100,5 milhões de pessoas, tendo sido apenas ultrapassada pelo Grande Prémio da Hungria, com 103,7 milhões de espectadores.

Apesar da diferença de espectadores, o Grande Prémio de Portugal ficou em primeiro lugar no pódio de “provas novas”, seguido de perto pelo GP do Bahrain, com 98,1 milhões de pessoas.

#portugalpositivo