Governo: tempo de espera no aeroporto de Lisboa reduzido em 53%

Em resultado da implementação do Plano de Contingência Verão IATA 2022, dados da ANA Aeroportos indicam que, na fronteira do espaço Shengen, o tempo de espera máximo registado diariamente no controlo de passageiros à chegada do Aeroporto de Lisboa tem vindo a decrescer desde maio (111 minutos), para junho (93 minutos), julho (56 minutos), até à primeira semana de agosto (52 minutos).

Quem o afirma é o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, que publicou nas redes sociais esta terça-feira um texto sobre a evolução dos tempos de espera no aeroporto Humberto Delgado.

“Uma redução de 53% do tempo de espera máximo”, escreve Carneiro, salientando “que são tempos de espera máximos, não tempos médios de espera”.

O ministro declara que a melhoria na situação resultou de um “trabalho articulado entre várias entidades, sem descurar os devidos procedimentos de segurança, tem sido possível reduzir os tempos de espera dos passageiros à entrada dos aeroportos portugueses”.