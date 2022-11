Governo tem novos secretários de Estado

O Presidente da República aceitou as propostas do primeiro-ministro para a nomeação de dois novos secretários de Estado na área das Finanças, Nuno Félix nos Assuntos Fiscais e Alexandra Reis no Tesouro.

De acordo com uma nota da Presidência da República, em complemento das exonerações e nomeações já anunciadas, verificam-se também mudanças na equipa do ministro das Finanças, Fernando Medina.

João Nuno Mendes passa a ser secretário de Estado das Finanças, depois de até aqui ter desempenhado as funções de secretário de Estado do Tesouro.

Nuno Félix substitui António Mendonça Mendes, que vai desempenhar as funções de secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro.

Alexandra Reis, por sua vez, substitui João Nuno Mendes como secretária de Estado do Tesouro.

A equipa de Fernando Medina passa a ter quatro secretários de Estado, mantendo-se Sofia Batalha como secretária de Estado do Orçamento.

A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 02 de dezembro, pelas 12h00, no Palácio de Belém.

Nuno Félix, o novo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nasceu em Rio Maior, em 1986, é licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e obteve o grau de mestre em Direito pela Universidade Católica Portuguesa.

Segundo o currículo divulgado pelo Governo, Iniciou a atividade profissional na área da advocacia e é diplomata, tendo exercido funções no Departamento de Assuntos Jurídicos e na Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros, assim como na Embaixada de Portugal em São Tomé, com funções de substituição do chefe de missão.

Desde agosto de 2019 que Nuno Félix exercia as funções de subdiretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, sendo responsável pela área da relação com o contribuinte, que integra os domínios do planeamento, do controlo de gestão, da comunicação, do atendimento, do apoio ao cumprimento e da defesa dos direitos dos contribuintes.

No âmbito da Autoridade Tributária e Aduaneira, integrou até agora o conselho de administração (por inerência) e o Comité de Ética, Segurança e Controlo (por designação da diretora-geral).

Já Alexandra Reis, nova secretária de Estado do Tesouro, é natural de Leiria e licenciada em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro.

Desde junho de 2022, é presidente do Conselho de administração da Navegação Aérea de Portugal – NAV Portugal e foi membro da comissão executiva e do Conselho de Administração da TAP e Portugália, entre fevereiro e junho deste ano.

Também até junho deste ano, foi presidente do conselho de administração da Catering de Portugal e vogal não executiva do conselho de administração da UCS – Cuidados Integrados de Saúde.

No plano letivo, Alexandra Reis é professora convidada da Porto Business School.