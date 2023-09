Governo separatista do Nagorno-Karabakh anuncia dissolução

O governo separatista do Nagorno-Karabakh anunciou esta quinta-feira que se vai dissolver e que a república não reconhecida vai deixar de existir até ao dia 1 de janeiro de 2024, de acordo com a France Presse.

Este anúncio ocorre depois de o Azerbaijão ter levado a cabo uma ofensiva militar para recuperar o controlo total da região separatista e ter exigido que as tropas arménias no Nagorno-Karabakh depusessem as armas e que o governo separatista se desmantelasse.

O Nagorno-Karabakh foi governado por autoridades separatistas arménias durante cerca de 30 anos.

​​​​​​​Quase metade da população da região de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso, fugiu para a Arménia, desde a ofensiva do Azerbaijão, nos últimos dias.

São agora 53.629 os refugiados na Arménia, de acordo com os últimos dados divulgados na quinta-feira pelo executivo de Erevan.