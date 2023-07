Governo regional garante turismo “sempre sustentável” nos Açores

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores disse que a certificação da região do ponto de vista da sustentabilidade é “inabalável” e assegurou que o turismo “será sempre sustentável”.

“Esta questão de manter a Região como uma Região certificada do ponto de vista da sustentabilidade é inabalável. E é isso que nos dá a garantia de que o turismo crescerá sempre de forma compatível com aquilo que é o desenvolvimento sustentável dos Açores”, disse Berta Cabral.

A governante falava esta tarde no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, na cerimónia comemorativa do voo inaugural da SATA com origem em Bilbao (Espanha).

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores garantiu na sua intervenção que todos podem estar tranquilos porque o turismo local “será sempre um turismo sustentável, um turismo que cria riqueza, um turismo que criará melhores condições de vida para os que residem nos Açores”.

“O turismo só é bom, se for bom para quem nos visita e para quem vive nas nossas ilhas. Temos nove ilhas. Queremos turismo todo o ano, queremos turismo para todas as ilhas. Esse é o nosso lema. Turismo sustentável. Temos muito território para quem nos visita poder ver, apreciar as nossas belezas e desfrutar connosco aquilo que nós temos de melhor para oferecer”, rematou.

Berta Cabral também desejou “muito sucesso” ao grupo SATA na nova operação de voo para Bilbao, assumindo que a empresa tem sido “um instrumento fundamental para levar os Açores ao mundo”.

Na sua intervenção, a governante observou, ainda, que o aumento de conectividade é importante para a Região Autónoma dos Açores e lembrou que Espanha é o seu “quarto mercado emissor” de turistas.

A presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA, Teresa Gonçalves, referiu que a rota entre Ponta Delgada e Bilbao hoje inaugurada é uma aposta que a empresa vai fazer entre o dia de hoje e 30 de setembro.

“Foi uma aposta vencedora, porque temos os voos com ocupações acima dos 95%. Vamos fazer uma rotação por semana, ao sábado, 14 rotações, que equivale a 28 voos”, adiantou.

Segundo a responsável, “dado a aposta tão boa que foi”, para o ano a empresa já está a pensar em “aumentar mais uma rotação semanal, porque, realmente, isto é importante para dinamizar o turismo da região, para dinamizar a economia local e para dar a conhecer os Açores ao mundo”.

Na cerimónia, o diretor comercial da ANA – Aeroportos de Portugal, Nuno Costa, salientou que a empresa está disponível para, “em parceria, ajudar na construção de novas rotas, sustentáveis [e] diversificadas”.

Um dos grandes objetivos da empresa, “que é também um objetivo de todos”, é “quebrar a sazonalidade” dos fluxos turísticos nos Açores, disse.