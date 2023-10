Governo luxemburguês vai mudar de cores. Uma lusodescendente no parlamento

O grão-ducado foi às urnas este fim de semana para eleições legislativas sem surpresas. Contudo, nada será igual depois de dia 8 de outubro.

O país é governado há 10 anos por uma espécie de geringonça, conhecida como coligação Gâmbia, das cores da bandeira daquele país africano, já que o governo é constituído pelos Verdes, o Partido Democrático (azul) e os socialistas (vermelhos). Esta solução governativa, tirou do poder o CSV, então liderado por Jean-Claude Juncker, partido que estava no poder desde 1979.

A coligação Gâmbia poderia continuar depois das eleições deste dia 8 de outubro se os Verdes (Dei Gréng) não tivessem perdido mais de metade dos seus deputados, tornando assim impossível uma maioria absoluta parlamentar com DP e CSV. É assim certo que a nova coligação terá cores diferentes.

Deputados eleitos por partido. O parlamento luxemburguês conta 60 lugares

O CSV é o vencedor das legislativas, apesar de quase nada ter mudado em termos relativos entre os três maiores partidos. Uma maioria possível deverá passar pelos cristão-sociais que poderão obter uma coligação maioritária com os socialistas ou o DP.

O ainda primeiro-ministro Xavier Bettel voltou a ser o candidato mais votado nominalmente, obtendo 34.018 votos, mais 3 mil do que o líder do CSV Luc Frieden que já declarou que o seu partido “tem um forte mandato para formar governo”. Contudo, a votação de Bettel pode proporcionar-lhe a liderança do executivo, caso o CSV e o DP decidam criar uma coligação.

Liz Braz: a lusodescendente que vai para o parlamento

Dos cerca de 60 candidatos de origem portuguesa ou lusófona que se apresentavam como candidatos nas distintas listas, apenas uma foi eleita: Liz Braz, filha do ex-ministra da Justiça, o algarvio Félix Braz, foi eleita deputada.

A jovem de 26 anos entrou na vida política este ano, tendo sido eleita pelos socialistas para a assembleia municipal de Esch-sur-Alzette. Liz Braz será agora deputada pelo LSAP, uma geração depois de o seu pai ter sido o primeiro deputado de origem portuguesa no parlamento do Luxemburgo.

Liz Braz estudou Direito na Universidade do Luxemburgo e em Bruxelas. Admite que não fala português, mas que percebe a língua de Camões.