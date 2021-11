Governo luxemburguês organiza sessão em português sobre a vacinação

O Ministério da Saúde do Luxemburgo organiza regularmente diretos no Facebook dedicados a responder a questões do público em geral.

Esta quinta-feira, a nova edição do Facebook Live será em português e pretende responder a questões sobre a vacinação contra a covid-19.

Os especialistas são lusodescendentes: o coordenador da Helpline Santé, Raphael Torres, e o médico de clínica geral Ricardo David da Florencia.

Poderá colocar as suas questões durante o direto na quinta-feira às 17 horas ou colocá-las desde já na página do evento.