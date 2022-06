Governo lança fórum dos GAE e investimento da diáspora

Destinado a municípios, comunidades intermunicipais, regiões autónomas, associações empresariais e de desenvolvimento, terá lugar, no dia 22 de junho, em Idanha-a-Nova, o I Fórum dos Gabinetes de Apoios aos Emigrantes (GAE) e ao Investimento da Diáspora.

Este primeiro Fórum pretende apresentar programas relevantes no apoio a emigrantes e/ou ao investimento da diáspora bem como partilhar boas práticas municipais de valorização das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro em prol do desenvolvimento dos territórios.

O programa inclui a apresentação e formalização da Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora, que liga serviços das diferentes áreas de governação, entidades regionais, municípios e associações de matriz empresarial, em especial da diáspora, que apoiam o investimento da diáspora e dispõem dos interlocutores, instrumentos e meios para o efeito.

Destaca-se ainda a intervenção prevista de Denise Quintela, investigadora integrada ICNOVA – Universidade NOVA de Lisboa, com o tema “A importância da diáspora na construção de marcas-lugar”.

O fórum contará com a presença do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.