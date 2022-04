Governo junta câmaras de comércio bilaterais em Portugal

Pela primeira vez será organizado um encontro formal que reúne todas as Câmaras de Comércio Bilaterais existentes em Portugal.

“Com o objetivo de promover a coordenação de ações e projetos a desenvolver no âmbito da internacionalização e do investimento português noutros territórios, o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, junta à mesma mesa representantes das cerca de quatro dezenas de Câmaras de Comércio com sede em Portugal”, pode ler-se em comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A realização do I Encontro das Câmaras de Comércio Bilaterais pretende ainda aprofundar a troca de informação e as boas práticas, bem como potenciar o seu papel e os seus associados na promoção do crescimento económico, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental.

O encontro decorre no Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta quinta-feira às 17h30.