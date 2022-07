Governo húngaro envolvido nas eleições brasileiras

O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, terá oferecido ajuda para a reeleição do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, segundo um relatório interno obtido pelo jornal Folha de S.Paulo, divulgado esta quarta-feira.

O jornal relatou que a oferta de ajuda do Governo húngaro à campanha de reeleição de Bolsonaro, que poderá ser interpretada como uma interferência externa nos processos eleitorais brasileiros, aconteceu numa reunião bilateral entre Szijjártó e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Cristiane Britto, no início de julho, em Londres, Reino Unido.

No relatório interno obtido pela reportagem, a ministra brasileira indicou que logo no início da conversa o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio do país europeu afirmou ter solicitado o encontro bilateral porque Brasil e Hungria compartilham a mesma visão sobre família.

“Em segundo lugar, devido ao interesse em saber mais do cenário eleitoral, ele [Szijjártó] questionou se haveria algo que o Governo húngaro poderia fazer para ajudar na reeleição do Presidente Bolsonaro”, escreveu Cristiane Britto, no documento.

O relatório acrescentou que a ministra destacou, em resposta, “a convergência de pensamentos dos dois países em diferentes temas, particularmente naqueles afetos à competência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.”

Szijjártó também terá dito que o Brasil tem a maior comunidade húngara na América Latina, grupo que, segundo ele, apoiaria majoritariamente Bolsonaro.

Procurados pela Folha, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, assim como a embaixada da Hungria no Brasil não comentaram os factos narrados no relatório.

A Hungria é um dos raros aliados internacionais do Presidente brasileiro, que mantém bom relacionamento com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Orbán esteve no Brasil para a posse de Bolsonaro em 2019, cortesia retribuída em fevereiro deste ano, quando o chefe de Estado brasileiro foi à Hungria, na sequência de uma viagem à Rússia.

No último dia 11 a presidente da Hungria, Katalin Novák, foi recebida por Bolsonaro, em Brasília, numa viagem oficial ao país sul-americano.