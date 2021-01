Governo francês veta aquisição do Carrefour

As ações da superfície comercial Carrefour caíram mais de 6% depois de a empresa canadiana Couche-Tard ter abandonado a tentativa de aquisição da gigante de retalho.

De acordo com a plataforma XTB Trading, esta queda na bolsa deve-se ao veto de compra por parte do Governo francês, que se mostrou preocupado com questões de segurança alimentar.

Apesar das garantias do fundador da Couche-Tard, Alain Bouchard, que prometeu gastar mil milhões no desenvolvimento da empresa, preservar o emprego pelos próximos dois anos e manter o grupo na Bolsa de Valores de Paris em paralelo com o Canadá, o Governo gaulês não cedeu.

O ministro da Economia, Bruno Le Maire, adiantou que “a segurança alimentar é uma consideração estratégica para o país”.