Governo dos Açores quer mais companhias a voar para o arquipélago

O Governo dos Açores disse estar a “trabalhar” para “atrair outras companhias aéreas” que não a SATA para operarem no Pico e no Faial, mas lembrou os “objetivos bastante diferentes” dessas outras empresas face à transportadora açoriana.

“Estamos a falar de companhias que se gerem por objetivos bastante diferentes dos da SATA e que fazem a sua avaliação” consoante, por exemplo, a sua viabilidade comercial, mas há um “trabalho sempre presente” do executivo açoriano nesta matéria, vincou a secretária regional com a tutela dos Transportes, Ana Cunha.

A governante falava na delegação de Ponta Delgada do parlamento dos Açores, em sede de comissão, a pedido do PSD e a propósito do recente cancelamento de várias ligações da Azores Airlines – empresa do grupo SATA que opera de e para fora dos Açores – entre Lisboa e as ilhas do Faial e do Pico.

Para a governante, “tomara” à região e ao executivo que mais companhias operassem para as referidas ilhas do grupo central do arquipélago, seja a TAP ou “outra companhia”.

“Há vontade, disponibilidade, conversações para atrair outras companhias aéreas para estas ilhas”, garantiu de todo o modo a secretária regional.

Esta semana, o CDS-PP do arquipélago entregou no parlamento regional um projeto de resolução pedindo que o executivo açoriano “promova as diligências necessárias” para se “operacionalizar” o regresso da TAP ao Faial e Pico, para responder às necessidades das populações.

No texto, o partido, liderado por Artur Lima nos Açores, recomenda ao Governo Regional, presidido pelo socialista Vasco Cordeiro, que “promova as diligências necessárias, junto do Governo da República, no sentido de operacionalizar o regresso da TAP à efetivação da ligação aérea entre a ilha do Faial e Lisboa, bem como entre a ilha do Pico e Lisboa”.