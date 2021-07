Governo dos Açores quer aproximar-se da comunidade nos Estados Unidos

O vice-presidente do Governo dos Açores está em viagem aos Estados Unidos para “aprofundar as relações políticas e económicas” entre a Região e a diáspora.

Nos Estados Unidos da América reside uma grande comunidade de emigrantes açorianos.

Na deslocação, até 30 de julho, o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, tem previstos encontros com políticos e empresários ‘açor-descendentes'” e contactos com entidades e associações locais “a fim de aprofundar as relações políticas e económicas entre a Região Autónoma dos Açores e a diáspora”, segundo uma nota divulgada pelo executivo.

Artur Lima tem agendadas, nomeadamente, reuniões com a Cônsul-Geral em São Francisco e com entidades e associações locais, nomeadamente a California Portuguese-American Coalition (CPAC), a Portuguese American Leadership Council of the United States (PALCUS), a Portuguese Fraternal Society of America (PFSA) e a Casa dos Açores de Hilmar.

O governante, que nesta deslocação aos Estados Unidos da América estará acompanhado pelo diretor regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa, Carlos Amaral, vai ainda reunir-se com o Cônsul-Honorário de Portugal em Tulare, Diniz Borges, e com o Reitor da Universidade California State University Fresno, Saúl Jimenez-Sandoval.

Nos EUA, Artur Lima vai também participar, na quarta-feira, na 45.ª Comissão Bilateral Permanente entre Portugal e os EUA que se realiza em Washington.

Entre outros pontos da agenda, os trabalhos da reunião “incluem a análise de matérias relacionadas com a Base das Lajes” (situada na ilha Terceira) “ao nível ambiental, laboral e das infraestruturas, assim como um ponto de situação da cooperação com os Açores existente em outros domínios como é o caso da Educação e da Saúde”, informou o Governo açoriano.