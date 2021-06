Governo dos Açores discute futuro da região na Europa

O fórum “O Futuro dos Açores na Europa”, esta terça-feira lançado pelo Governo Regional, decorre entre junho e dezembro, promovendo seis debates temáticos que abordarão temas como a economia azul, biodiversidade, turismo, alterações climáticas, emprego, saúde, entre outros, foi anunciado.

O fórum foi apresentado pelo subsecretário regional da Presidência, Pedro Faria e Castro, com “o intuito de auscultar os cidadãos e as associações açorianas no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa (COFOE)”.

“Os Açores, enquanto parte integrante da realidade europeia, pretendem contribuir para o debate em torno do COFOE e transmitir as ideias dos açorianos e a realidade arquipelágica no espaço comum europeu”, disse o governante, no arranque da iniciativa.

Segundo o Governo Regional, a primeira sessão do fórum “O Futuro dos Açores na Europa” decorre na quarta-feira, às 10h30 locais (11h30 em Lisboa), ‘online’, e versará sobre o “Turismo Sustentável e Setores Transversais”, numa iniciativa conjunta do gabinete do subsecretário regional da Presidência, da Secretaria Regional dos Transportes, Turismo e Energia, com o apoio da Direção Regional do Turismo.

Assim, entre junho e dezembro decorrerá uma série de seis debates temáticos onde serão abordados temas desde a economia azul à biodiversidade, do turismo às alterações climáticas, dos pequenos mercados à Europa das Regiões, à Europa Digital.

Está ainda previsto abordar-se o emprego, a saúde e a importância da democracia no nosso dia a dia.

“Faz-te ouvir é o mote. Um desafio europeu que abraçamos à realidade açoriana com a criação deste fórum”, adiantou ainda Pedro de Faria e Castro.

O subsecretário regional da Presidência lançou, ainda, uma página ‘online’ dedicada ao Fórum no portal do Governo Regional dos Açores (azores.gov.pt).