Governo britânico tenta impedir corrida às gasolineiras

A pressão sobre os postos de gasolina está a começar a diminuir, mas condutores de veículos pesados do Exército estão a postos se for necessário ajudar no abastecimento, afirmou esta terça-feira o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps.

“Estamos a ver agora os primeiros sinais de estabilização no abastecimento dos postos, que ainda não estão a ser refletidos nas filas”, afirmou Grant Shapps, em declarações transmitidas na BBC.

Shapps instou as pessoas a pararem de comprar combustível por pânico de que falte, dizendo que “quanto mais cedo todos puderem voltar aos hábitos normais de compra, mais cedo a situação voltará ao normal”.

Num comunicado conjunto, petrolíferas como a BP, Shell ou ExxonMobil reforçaram este pedido, indicando também que esperam uma normalização da situação.

