Governo britânico pede aos ingleses que não comecem já a viajar

O ministro da Defesa britânico considera prematuro a população marcar férias no estrangeiro, reforçando a necessidade de evitar a propagação de variantes da covid-19 resistentes à vacina.

“Se de alguma forma fossemos imprudentes e importássemos novas variantes que apresentassem riscos, o que é que as pessoas diriam sobre isso? Estamos no bom caminho, estamos a chegar a bom porto e acho que temos de assegurar que preservamos isso a todo custo”, disse Ben Wallace, neste domingo, à Sky News, salientando que a eventual saída de cidadãos britânicos para países estrangeiros, no verão, podia deitar por terra os avanços da campanha de vacinação no Reino Unido.

Em reação à ameaça da presidente da Comissão Europeia de bloquear as exportações da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, o ministro da Defesa considerou que “se os contratos e os compromissos fossem rompidos, seria muito prejudicial para um bloco comercial que se orgulha de respeitar a lei”. E disse que um bloqueio “seria contraprodutivo”, destacando a natureza colaborativa da produção de vacinas, que implica vários países.

