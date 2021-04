Governo açoriano quer solução para serviço público de transporte aéreo

O secretário dos Transportes, Turismo e Energia do Governo dos Açores, Mota Borges, disse ser necessário um “jogo de equilíbrio” para encontrar uma “solução com um denominador comum” para o serviço público de transporte aéreo.

Em declarações à agência Lusa, o governante reagiu às críticas das Câmaras do Comércio sobre a proposta apresentada pela Direção Regional dos Transportes para as obrigações de serviço público de transporte aéreo.

“Obviamente não tínhamos expectativas de agradar a todos. Em circunstâncias dessas nunca se pode agradar a todos, mas iremos avaliar como é que as várias estruturas se posicionam e depois fazer, digamos, um jogo de equilíbrio para arranjar uma solução com um denominador comum aceitável por parte de todos”, declarou.

O secretário regional falava à Lusa após uma reunião em Ponta Delgada com a Câmara do Comércio e Indústria daquela cidade (CCIPD).

Mota Borges realçou que o Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS/PPM, apresentou publicamente a proposta de serviço público para o transporte aéreo para “ouvir as opiniões” de diferentes setores.

“Apresentámos publicamente a proposta no sentido de ouvirmos opiniões e aferir se, de facto, a proposta que tínhamos encontrado, que na nossa opinião era uma proposta interessante, se ajustava àquilo que são os ‘players’, associações e as forças representativas da sociedade”, assinalou.

O governante com a tutela dos Transportes reforçou que o processo ainda está numa fase de “apresentação de uma proposta” e “não de uma decisão tomada”.

Além das questões do transporte aéreo, Mota Borges disse ainda que a reunião com a CCIPD serviu para analisar o projeto do transporte marítimo de mercadorias entre as ilhas dos Açores e entre a região e o continente, que terá de ser lançado “em breve”.

Questionado pela decisão da Alemanha de colocar os Açores na lista de zonas de risco devido à pandemia da covid-19, o secretário regional reconheceu que tal acarreta “consequências negativas”.

“Qualquer decisão tomada semelhante a essa traz consequências negativas. O que nós esperamos é que elas durem pouco tempo”, apontou.

A Alemanha colocou hoje a região do Algarve e os Açores na lista de zonas de risco face à pandemia de covid-19, com os turistas alemães a terem de cumprir uma quarentena de dez dias no seu regresso.

A abertura do concurso internacional para prestação de obrigações de serviço público de transporte aéreo nos Açores gerou discórdia entre as Câmaras do Comércio da região e aguarda que Governo Regional tome decisão política.

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima, explicou à Lusa que a discórdia em relação à proposta apresentada pela Direção Regional dos Transportes para as obrigações de serviço público nas ligações interilhas e para fora da região diz respeito a “um parecer técnico”, que servirá uma tomada de “decisão política”.

A centralização dos transportes interilhas no aeroporto de Ponta Delgada foi a principal questão levantada pelas Câmaras de Comércio na região.