Gouveia celebra “Janeiras” em formato digital

A Câmara Municipal de Gouveia, no distrito da Guarda, volta a celebrar este ano o “Cantar das Janeiras” em formato digital, devido à pandemia, foi hoje anunciado.

O “Cantar das Janeiras”, que será realizado no dia 06 de janeiro de 2022, é uma tradição popular que marca, habitualmente, “o reencontro das várias coletividades culturais do concelho de Gouveia, que se reúnem com o propósito de desejar a todos os gouveenses as boas festas”.

“Para evitar a realização presencial de um evento que reúne centenas de pessoas todos os anos – o que poderia constituir um fator de agravamento da situação epidemiológica -, o município de Gouveia irá festejar as Janeiras em formato digital, pelo segundo ano consecutivo”, refere um comunicado da autarquia enviado à agência Lusa.

Segundo a nota, desta forma, evitando contactos, mas não deixando de assinalar a data, a Câmara Municipal “desafiou o associativismo local a perpetuar a tradição e a cumprir a identidade e memória coletiva do povo gouveense de forma virtual e segura”.

O município de Gouveia, presidido por Luís Tadeu, lançou o desafio às dezenas de associações e de coletividades locais para que produzam um breve vídeo, com a duração máxima de três minutos, onde, “através de uma performance criativa, desejem as boas festas a todos os gouveenses”.

A noite do “Cantar das Janeiras” também será marcada pelo sorteio dos ‘vouchers’ da campanha de Natal “O seu Presente de Natal está no Comércio Local”, onde serão conhecidos os vencedores dos 43 prémios em jogo, no valor total de 10 mil euros.

O programa “Cantar das Janeiras e Sorteio de Natal” será exibido no Dia de Reis, 06 de janeiro, com emissão a partir das 20:30 na “Gouveia TV”, que contará com difusão no Facebook, Youtube e no Meo Canal VERDE 6290.

“Não obstante ao caráter digital deste evento, a atividade que será objeto de gravação deverá ser desenvolvida no cumprimento de todas [as] recomendações da Direção-Geral da Saúde, devendo os vídeos ser enviados para o email [email protected], até ao dia 02 de janeiro do próximo ano”, remata a fonte.