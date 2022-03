“Gosto mais de ver futebol, mas sinto mais o futsal”

Filipe Costa, presidente do FC Differdange 03, não esconde o gosto que tem pelo futsal, sobretudo quando é o seu clube, onde também já foi jogador e treinador.

Em pequeno tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas também respondeu que “quem é que era o puto que gosta de futebol e não queria?”, mesmo tendo percebido que não tinha capacidade para isso. Agora, com 33 anos, Filipe Costa é presidente do “Dif”.

Juntamente com Umberto Cruz, membro da direção, Filipe esteve associado a outro clube, o Players Sud, que jogava na liga belga e que mais tarde se associou ao Differdange. O Players Sud fundiu-se com o clube de futebol da aldeia e em 2014/2015 passou a existir apenas o FC Differdange 03, sendo Filipe Costa treinador.

Apesar de ser da direção, o ex-treinador sente muito o jogo e é um adepto fervoroso da equipa. Mas sabe distinguir bem quando tem de ser o adepto e quando tem de ser o presidente. “Tento ter uma capacidade misturada porque o adepto diz tudo, e eu sou uma pessoa que sinto muito o jogo”, não esconde Filipe Costa acerca do seu feitio. “Depois do jogo tento falar de uma forma mais racional, mais fria. Se for comunicar com os jogadores ou com os técnicos, às vezes espero um ou dois dias, de cabeça fria”.

O “Dif” tem já vários jogadores que vieram da primeira divisão de futsal de Portugal. Clubes como o Braga, o Benfica, o Sporting ou o Rio Ave são grandes clubes portugueses onde a direção “vai buscar” jogadores para virem para o Luxemburgo, e alguns até já representaram a seleção. “Partimos sempre com referências de treinadores, vídeos, etc.”, esclarece Filipe de como descobre os jogadores. “A maior parte eram apenas jogadores de futsal profissional em Portugal. Nós aqui é que não podemos dar condições para serem apenas jogadores, e aí entra o Remy Manso com os contactos para os restaurantes”. Sendo a restauração uma área que precisa de muito pessoal, o clube recruta vários jogadores para colaborarem nos restaurantes do Manso Group e para jogarem futsal.

Filipe Costa acredita que as condições não só monetárias que dá aos jogadores faz com que muitos deles não queiram voltar para Portugal. “Eu acho que não há nenhum ou quase nenhum que tenha vindo e que queira ir embora”, admite o presidente. “Mesmo que Portugal seja muito bonito e muito fixe, nas condições atuais, como estão, ninguém se vê outra vez a voltar para Portugal”.

Em Portugal, um jogador profissional de futsal não ganha muito bem, e com a associação que o clube e a restauração do Manso Group têm, conseguem pagar aos jogadores um valor melhor que o atual salário médio em Portugal. “Ao nível de condições para as crianças também é top, e nós também damos muito apoio nisso”, remata Filipe Costa, reforçando que não são apenas as questões monetárias que contam.

