Gosta do novo Facebook?

O Facebook está a trabalhar num novo design do feed para computador e os utilizadores já podem ir testando a nova versão. No entanto, as opiniões nas redes sociais têm sido negativas quanto à mudança.

Após ter anunciado que estava a trabalhar num novo design em 2019, o Facebook começou a convidar os utilizadores a testarem a nova versão, ao enviar uma notificação para que estes alterem para o novo modo.

A versão utiliza um design reativo, que adapta o conteúdo que é apresentado com base no tamanho do ecrã. Os cantos são arredondados e esta interface é mais colorida que a anterior. O tamanho do texto aumentou e há mais espaço vazio, o que pode diminuir a quantidade de conteúdo apresentado no feed.

Na parte superior do ecrã aparece uma barra de ícones, com botões que dão acesso à página principal, vídeos, marketplace, grupos e jogos. As histórias aparecem em retângulos, ao invés dos tradicionais círculos, e podem ser visualizadas num tamanho maior.

O novo design também permite aos utilizadores colocarem o site em modo noturno, mantendo a possibilidade do modo tradicional. Aparece um botão no menu com a opção de alternar entre os dois sistemas. O logo do Facebook está com um fundo redondo, em vez do habitual quadrado.