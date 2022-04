Gosta de viajar? Então leia isto

Conheça a WeDoVisit: a nova app que permite aos turistas traçar planos de visita à medida e selecionar experiências de acordo com o seu perfil.

A WeDoVisit permite dar aos turistas que querem conhecer o Porto e Norte de Portugal total autonomia para, através do telemóvel, definirem o seu plano de visita. Esse é o principal objetivo da nova app portuguesa, recentemente lançada e apresentada na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.

A app foi pensada para dar resposta a uma nova forma de fazer turismo, tendo em conta as mais recentes tendências de mercado e um novo perfil de visitante que se começa a afirmar.

Uma forma mais autónoma e pessoal, onde cada turista assume as rédeas da sua estadia e define os seus planos de passeio, propondo-se a conhecer o destino ao seu ritmo e privilegiando as ofertas que mais se adequam às suas motivações e interesses.

“Queremos, com esta aplicação, colocar a inovação digital ao serviço do turismo”, afirma Ana Bessa, Marketing Manager da WeDoVisit. “Sendo um setor que ainda está a dar os primeiros passos nesta área, há um enorme potencial de oportunidades que podem ser exploradas. Desde logo, a segmentação de ofertas, a possibilidade de promover o desenvolvimento de destinos alternativos ou a dinâmica de apresentação de sugestões personalizadas, em função do perfil e das características do mercado, são alguns dos benefícios mais evidentes que esta aplicação vem proporcionar, não apenas aos utilizadores, mas também aos parceiros deste projeto”, explica.

Com conteúdos disponíveis em português e em inglês, a WeDoVisit é uma app gratuita que está disponível para sistemas Android e iOS. Apostando num crescimento sustentável, este projeto está, numa primeira fase, focado em implementar-se junto do mercado nacional, prevendo, a médio prazo, poder chegar aos mercados internacionais. A extensão da sua área de ação a novas regiões é outra das possibilidades que também está em cima da mesa.