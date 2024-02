Gosta de techno? Encontro marcado em Oeiras em agosto

Depois de, em dezembro, se ter realizado pela primeira vez num club convencional, o Tribute of Techno volta ao seu formato original. Dia 4 de agosto, os ravers vão poder festejar o verão, ao ar livre, com os melhores exponentes do techo internacional e luso, no Estádio Municipal de Oeiras.

À semelhança das edições anteriores, esta terceira também promete reunir os “techno lovers” que procuram uma imersão sensorial total em 8 horas de techno madness.

Com um line up a apostar no melhor arranque da New Season: alguns dos maiores artistas do género a nível internacional, pela nata da dance scene nacional e pela nova geração de produtores de techno no nosso país, este Festival representa, sem dúvida alguma, uma nova vanguarda musical da cena da música eletrónica em Portugal que garante a todos uma noite inigualável, em Oeiras.

No recinto do Estádio Municipal de Oeiras, os amantes do género musical vão sentir uma energia espetacular com os sons mais hipnóticos até de madrugada, com os verdadeiros talentos que sabem levar a festa a um nível superior.

Os bilhetes já se encontram disponíveis em www.bol.pt e nos locais habituais