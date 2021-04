Gosta de escrever? Há um prémio de 5.000 euros à sua espera

Já estão abertas as candidaturas para a 3.ª edição do Prémio Imprensa Nacional/Ferreira de Castro, um galardão destinado aos autores portugueses ou lusodescendentes com residência no estrangeiro.

De acordo com um comunicado oficial enviado ao BOM DIA pela Embaixada de Portugal no Grão-Ducado, o prémio em epígrafe, organizado em colaboração com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, visa distinguir obras de ficção e poesia escritas por portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro”.

Além do valor pecuniário de 5.000,00€, o prémio contempla a publicação da obra vencedora pela Imprensa Nacional.

O regulamento do prémio pode ser consultado aqui ou nos websites do Portal das Comunidades Portuguesas e da página da Imprensa Nacional.

As inscrições abriram no dia 1 de abril e vão manter-se até 30 de maio.