Gosta de correr? E se o fizesse num centro comercial às tantas da noite?

Imagina-se percorrer fora de horas os espaços interiores e exteriores de um centro comercial? No dia 7 de julho, o MAR Shopping Algarve vai acolher a sua primeira Night Run em parceria com a Associação Free Challenge.

Quando o Meeting Place estiver fechado, os atletas terão a oportunidade de explorar um percurso de cinco quilómetros nas áreas interiores, numa emocionante corrida, às 23h30.

O percurso da MAR Shopping Night Run inclui estacionamentos, túneis e escadas de evacuação, além de passar pelas lojas e áreas do Design Outlet Algarve. Uma autêntica aventura dentro de um centro comercial!

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do acesso: www.queroir.pt/mar-shopping-algarve-night-run , com um valor entre 16€ e 18€, que dá direito a um kit atleta, com dorsal, t-shirt oficial, brindes exclusivos e descontos especiais nos serviços dos patrocinadores.

A partir de 2 de julho, a Free Challenge estará presente no MAR Shopping Algarve para tirar dúvidas e realizar inscrições presencialmente. A MAR Shopping Night Run também é uma corrida solidária. A cada inscrição, a organização irá doar 1€ para a Nascer Prematuro – Associação Portuguesa de Pais e Bebés Prematuros. Esta é uma oportunidade de divertir-se ao mesmo tempo que contribui para uma causa solidária.

A realização da corrida é uma parceria entre o MAR Shopping Algarve, o Design Outlet Algarve e a Associação Free Challenge. Esta ação reforça o compromisso do Meeting Placeem apresentar iniciativas, que tenham um impacto positivo na comunidade, tanto no aspeto social quanto ambiental, a contribuir para vidas mais saudáveis, sustentáveis e felizes.

A Associação Free Challenge é uma organização sem fins lucrativos que visa apoiar o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Loulé e já esteve presente noutros espaços no Algarve, como a Vilamoura Nature Run, a São Silvestre Quarteira, a Corrida Vertical Albufeira ou a AP Victória Falésia Run.